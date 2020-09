Ministri i Jashtëm grek Nikos Dendias, të premten, i bëri thirrje homologëve të tij në BE të hartonin një listë me sanksionet e mundshme mbi Turqinë, tëcilat do të zbatoheshin nëse Turqia vazhdonte me veprimet e saj në brigjet e Jonit.

