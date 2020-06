Ai paralajmëron se mënyra e jetësës së miliarda njerëzve do të preket nga pandemia dhe se rënia ekonomike mund të zgjasë për një dekadë. Në maj, malpass paralajmëroi se 60 milionw njerëz mund të binin në varfëri ekstreme nga efektet e koronavirusit. Banka botërore e përcakton varfërinë ekstreme si jetesë me më pak se 1.90 dollarë për person në ditë. Sidoqoftë, në një intervistë të dhënë së fundmi, malpass tha se më shumë se 60 milionë njerëz do të mund ta gjenin veten me më pak se 1.20 dollarë në ditë për të jetuar.

