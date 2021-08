Ai do të nënshkruajë një kontratë dyvjeçare me klubin me fitime vjetore prej 35 milionë eurosh! Klubi njoftoi se Messi do të japë një konferencë për shtyp të Mërkurën, 11 Gusht në orën 12 në Greqi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy