Dhoma e Përfaqësuesve e Shteteve të Bashkuara paraqet të hënën zyrtarisht akuzën ndajish-presidentit Donald Trump për nxitje rebelimi gjatë fjalimit para përkrahësve të tij në6 janat, përpara sulmit në Kapitol. Nëntë anëtarë demokratë të Dhomës së Përfaqësuesve, që do të shërbejnë si prokurorë,do të kalojnë të hënën në mbrëmje përmes ndërtesës ku qindra mbështetës të zotitTrump u përplasën me policinë, duke lënë pesë të vdekur, për të dorëzuar akuzën nëSenat, ku do të zhvillohet gjyqi ndaj ish-presidentit. Një ritual i ngjashëm u krye për gjyqin e parë ndaj zotit Trump janarin e kaluar. Ai është i vetmi president i Shteteve të Bashkuara i akuzuar dy herë për t’u shkarkuarnga detyra dhe i pari që do të përballet me gjyqin, pas largimit nga detyra. Nëse Senati e shpall fajtor, kjo mund të rezultojë në një votë për t’i ndaluar atij mbajtjen e një postizyrtar në të ardhmen. Udhëheqësit e Senatit, që është i ndarë 50-50 mes dy partive, po ku demokratëtsigurojnë shumicën falë votës së nënpresidentes Kamala Harris, kanë rënë dakord tëmos fillojnë gjyqin deri më 9 shkurt. Kjo i jep ish-presidentit Trump më shumë kohë përtë përgatitur mbrojtjen dhe i jep mundësi Senatit të përqendrohet në konfirmimet eanëtarëve të Kabinetit. Pas një fushate dy-mujore pretendimesh pa prova se kishte fituar në zgjedhje, zotiTrump më 6 janar u bëri thirrje përkrahësve të tij të "luftonin" për të përmbysurrezultatin. Më pas një turmë shkoi në Kapitol, duke detyruar ligjvënësit të ndërprisninsenacën, të fshiheshin në mjedise të sigurta dhe të shtynin për disa orë çertifikimin e fitores së zotit Biden. Dhjetë anëtarë republikanët të Dhomës së Përfaqësuesve u bashkuan me Demokratët nëvotimin për ta akuzuar zotin Trump. Demokratët e Senatit do të kenë nevojë përmbështetjen e 17 Republikanëve për ta dënuar atë, një objektiv i vështirë për t’urealizuar, duke pasur parasysh popullaritetin e vazhdueshëm të zotit Trump me votuesitrepublikanë. Sipas një sondazhi të agjencisë Reuters / Ipsos të premten 51% e amerikanëve mendojnëse Senati duhet ta shpallë fajtor ish-presidentin Trump. Kjo ndarje përputhet me përkatësinë partiake të të anketuarve, nga të cilët më pak se dy ndër 10 republikanë qëbien dakord me këtë pohim. Republikanë të shumtë, përfshirë udhëheqësin e tyre në Senat,...

