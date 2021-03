Për politikën ruse është e qartë se vaksina ruse, Sputnik V do duhet të ndihmojë procesin e vaksinimit në BE. Por deri më tani nuk ka leje për këtë vaksinë në Bashkimin Europian. Presidenti francez, Emmanuel Macron, kancelarja gjermane, Angela Merkel biseduan me presidentin rus të martën (30.03) për një bashkëpunim të mundshëm në lidhje me vaksinën. Në komunikimin me video u fol edhe për Sputnik V, bëri të ditur zëdhënësi i qeverisë gjermane, Steffen Seibert. Përdorimi i vaksinës varet nga vlerësimi i Agjencisë Europiane të Medikamenteve, EMA. Kjo do të bëhet “mbi bazën e të njëjtave normave” si për vaksinat e tjera, thuhet. Sipas të dhënave të Kremlinit në lidhjen me video u fol edhe për perspektivën e “furnizimeve të mundshme dhe prodhimit të përbashkët të këtij preparati në vendet e BE”.

