Britania e Madhe, e cila braktisi BE më 31 janar, vazhdon të zbatojë rregulloret evropiane deri më 31 dhjetor.Nëse deri atëherë nuk arrihet ndonjë marrëveshje, vetëm rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë me kontrolle të larta doganore dhe doganore do të zbatohen për marrëdhëniet tregtare.Britania e Madhe do të duhet të “mbajë pasojat” e marrëdhënieve më të dobëta ekonomike pas largimit nga BE, paralajmëroi Merkel të shtunën.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy