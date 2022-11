Rritja e zbatimit, në bashkëpunim me francezët, do të dëmtonte shifrat, tha Madeleine Sumption për FT . Sigurimi i rrugëve të sigurta ligjore për azilkërkuesit për të ardhur në Mretërinë e Bashkuar do t’i reduktonte më shumë: asnjë ukrainas nuk vjen me varka, sepse ata mund të aplikojnë për viza. Por është e vështirë të imagjinohet që një skemë e tillë të zbatohet për të gjitha kombësitë e njerëzve që kalojnë Kanalin, megjithëse shumë prej tyre po ikin gjithashtu nga lufta dhe persekutimi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy