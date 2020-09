Kujtojmë se në këtë vit të ri shkollor për të gjithë sistemin parauniversitar mësimi po zhvillohet nën rregulla të rrepta anticovid për të parandaluar përhapjen e pandemisë. Nxënësit do të qëndrojnë në distancë me njëri-tjetrin, në hyrje të shkollës do t’u matet temperatura dhe do të dezinfektohen tek këmbët dhe duart për të vijuar normalisht mësimin.

