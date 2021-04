Lajmet në lidhje me politikën nuk do të zhduken totalisht nga faqja kryesore e përditësimit te njoftimeve që postohen nga individë apo faqe që ndiqni. Përmbajtja nga agjencitë dhe shërbimet zyrtare qeveritare do të përjashtohet nga ndryshimi i algoritmit, tha Facebook, ashtu si informacioni për Covid-19 nga organizata si Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Muajin e kaluar, Z. Zuckerberg tha se përdoruesit do të ishin akoma në gjendje të diskutojnë në lidhje me politikën, brenda grupeve private.

