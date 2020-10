“Të mërkurën do të publikojmë masën dhe masat ndëshkimore. Dhe nga dita e enjte të gjithë me maskë sapo nxjerrin veten nga shtëpia kudo. Dhe gjobat do të zbatohen në kohë reale. Nuk do të ketë asnjë mundësi për t’ju shmangur gjobave sepse do t’i zbatojmë me OSHEE”, tha Rama.

