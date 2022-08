Prej të hënës, shtetasit serbë që duan të hyjnë në Kosovë që prezantojnë dokumente identifikuese të lëshuara nga Serbia, do të pajisen me një dokument të përkohshëm “hyrje/dalje”. Ky dokument do të lëshohet në të gjitha pikëkalimet tokësore dhe ajrore dhe do të jetë i vlefshëm për 90 ditë.

