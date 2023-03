Vila me pesë dhoma, e cila është rinovuar me një kosto prej 2.4 milionë sterlina, ndodhet shumë afër banesës së Mbretit, ishte dhuratë për Princin Harry nga gjyshja e tij, ish-Mbretëresha e ndjerë Elisabetë, kur u martua çifti mbretëror, në vitin 2018, mendohet se do i jepet vëllait të Mbretit, Princi Andrew, i cili edhe ai me probleme pas akuzave me karakter seksual ndaj tij.

