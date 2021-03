Eurostat raporton se në vitin 2020, 416 600 aplikantë për herë të parë të azilit aplikuan për mbrojtje ndërkombëtare në Shtetet Anëtare të BE-së, me rënie me 34% krahasuar me 2019 (631 300) dhe me 21% krahasuar me nivelin e regjistruar në 2014 (530 600), para kulmeve të 2015 dhe 2016.

Greqia është shteti i dytë i BE-së që pret më shumë aplikime për azil nga shtetasit shqiptarë, me rreth 1 mijë, ose 20% të totalit. Më pas renditet Gjermania me 16% të totalit; Italia, me 9%, Belgjika me 5.3%.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy