India po u afrohet me shpejtësi shifrave të Shteteve të Bashkuara, me mbi 7.5 milionë raste të identifikuara me koronavirus dhe mbi 114 mijë të vdekur. Autoritetet kanë filluar të përgatisin një listë me 300 milionë vetë, të cilët do të marrin dozën e parë të vaksinës kundër COVID-19, sapo të jetë e disponueshme, njofton media në Indi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy