As unë nuk dua të bie pre e teorive konspirative, që përfundojnë të gjitha me dilemën mes patriotëve dhe tradhëtarëve, por renditja e këtyre fakteve është e vlefshme për të kuptuar se kjo aferë nuk ka asgjë të përbashkët me bisnesin normal, investimet e huaja, tregun e lirë dhe zhvillimin e turizmit. Ajo është tjeshtë një allishverish për qëllime politike. Kështu na tregon shtypi perendimor se janë mësuar të punojnë Kushner dhe Grenell, kështu e dimë se veprojnë Vuçiçi dhe Rama. E sikur mos të mjaftonte kjo, kryeministri ynë nuk nguroi të na japë edhe shembullin konkret. Vetëm tani ne e kuptojmë se pse u ndryshua, në kundërshtim me udhëzimin e BE-së, ligji për zonat e mbrojtura duke i hapur rrugë ndërtimeve edhe aty. Vetëm tani ne marrim vesh se pse u shty afati për të përfituar nga ligji i për investitorët strategjik. Asgjë tjetër nuk mund të shpjegojë se si ka mundësi, që Edi Rama jep visto nga sambleja e PS, për parajsën që Kushner dhe Grenell do ngrenë në brigjet e Vlorës, ende pa e nxjerë nga plani i shpërndarjes shtabi i përgjithshëm dhe ende pa e firmosur komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura.

Për këtë nuk ka nevojë ti besosh ‘kazanëve’ apo ‘kadrinjve’ shqiptarë. Edhe New York Times edhe Newsweek edhe Frankfurter Allemegne Zeitung tregojnë hapur dhe me fakte kulisat mbi të cilat është ngritur ky spekullim miliardësh. Ato vënë re se edhe në Sazan edhe në Beograd, ku synohet të ndërtohet mbi ish ndërtesën e bombarduar të shtabit të përgjithshëm, investimi është përzgjedhur të ngrihet mbi prona shtetërore. Pra është e qartë se nuk kemi të bëjmë me magjinë e tregut, po me ish zyrtarë që mëtojnë të rikthehen në pushtet në SHBA dhe vasalë ballkanikë që janë të gatshëm ti falin gjithçka atyre për të forcuar pushtetin personal.

