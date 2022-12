Unë jam i sigurt që ky takim dhe punët e tjera që kemi në të ardhmen vetëm kanë me na bashku dhe me na lidh më shumë me vendlindjen dhe me njëri-tjetrin.

Roli i Diasporës duhet të njihet dhe të vlerësohet. Diaspora nuk është një eksperiment social por as një bankë për lek, Diaspora është një grup madhështor me forcë, me influencë e me shumë vlerë.

