“Shqiptarët nuk janë të kënaqur me një formulim të tillë, askush nuk e di pse është vendosur kështu, dhe as cili është rezultati i një zgjidhjeje të tillë, prandaj vetë shqiptarët duan të mos trajtohen si 20 për qind. Nga ana tjetër, partitë maqedonase, si VMRO-DPMNE-ja, këtë e kushtëzojnë me heqjen dorë nga Badenteri, por kjo nuk do të ndihmojë asgjë dhe do të pengojë ndryshimet kushtetuese”, thotë Selmani.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy