E ëma po e mbante nga bluzja, por ajo u gris dhe vogëlushja u rrëzua duke vdekur në vend. Kamerat e sigurisë e tregonin nënën që zbriti me ashensor dhe pasi e mori vajzën, nisi ta shkundte e dëshpëruar me shpresën se kështu do të zgjohej. Për ti shpëtuar përgjegjesisë, 23 vjecarja doli me pretendimin se fëmija ishte ngjitur vetë në parmakun e ballkonit. Megjithate policia nuk e besoi variantin e saj. E reja tashmë është arrestuar dhe akuzohet për vrasje. Nëse shpallet fajtore, ajo rrezikon deri në 21 vjet heqje lirie./ Marrë nga Dayli Mail .

