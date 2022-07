Ndërkaq kjo situatë, ka vënë në pikëpyetje qëllimet e shumë vendeve në lidhje me masat kundër ndryshimeve të klimës. Në fund të qershorit, Gjermania, Italia, Austria dhe Holanda njoftuan se do të rivinin në punë termocentralet e vjetra me qymyr, teksa po përballen me reduktimin e ndjeshëm të furnizimeve me energji nga jashtë.

“Evropa mund të përballet me një dimër të trazuar, me racionime, mbyllje të industrive tëmëdha”- thotë Helima Kroft, drejtoreshë në “RBC Capital Markets”. Në fakt, trazirat kanë filluar tashmë, me grevat që kanë shpërthyer në të gjithë kontinentin, teksa familjet po përballen me presionet e kostove të rritura të jetesës dhe atyre inflacioniste.

