Macron deklaroi, se do të bisedojë në telefon me presidentin rus Vladimir Putin lidhur me konfliktin në Ukrainë: “Unë të premten në mëngjes do të komunikoj me presidentin Putin.” Duke iu referuar një takimi personalisht në të radhmen me kreun e Kremlinit, Macron u shpreh për një format të përbashkët me Scholz-in.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy