Ndërkohë, me kalimin e ditëve, liderët evropianë paralajmëruan se arritja e një marrëveshje tregtare, është e një rëndësie jetike. Kryeministri i Irlandës, Micheal Martin shprehu shqetësimin se mosarritja e një ujdie do të jetë në dëm të të gjitha palëve të interesuara. Ministri i Jashtëm irlandez, Simon Coveney, vendi i të cilit përballet me pasojat më të rënda nga No Deal, tha se dështimi do të ishte “shumë i kushtueshëm dhe shumë përçarës”.

