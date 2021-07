“Ditët e fundit gjykata e Apelit për krimet e rënda dhe korrupsionin ka dhënë vendime përfundimtare të formës së prerë për disa grupe të rrezikshme kriminale. Janë 17 vetë të dënuar, dy grupe të rrezikshme kriminale në fushën e trafikimit të drogave, të heroinës, me 180 vjet burgim në total, 3 të dënuar me veprën e pastrimit të veprës penale, me konfiskim të pasurimit prej veprej veprës penale me vlerë 5 milionë euro, po ashtu 17 të dënuar në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore me 85 vite burgim të konfirmuara nga gjykata e posacme e apelit” – tha zoti Kraja.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy