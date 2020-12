Edi Rama sot ka raport të acaruar me pothuaj të gjithë politikanët udhëheqës të Kosovës. Me disa as nuk flet. Kjo situatë është absurde. Edhe politikanët e Kosovës kanë ndikuar në acarimin e situatës. Por pyetja që mund t’i përgjigjet vetëm Edi Rama është kjo: përse ai s’arrin të krijojë raport normal bashkëpunues me asnjë politikan të Kosovës, me përjashtim të ish-kryetarit të Kosovës? Pse ka raporte të acaruara me të gjithë të tjerët? Dhe si është e mundur që ta quajë mik presidentin e Serbisë ndërsa me politikanët e Kosovës të shkëmbejë fjalë të rënda?

Problemi i Edi Ramës në raport me Kosovën është se viteve të fundit nuk e ka luajtur rolin e kryeministrit të Shqipërisë në Kosovë, por rolin e sekretarit të ish-presidentit të Kosovës. Pa u konsultuar me mbarë spektrin politik të Kosovës, Rama ka vrapuar pas projekteve, autor i të cilave – në zanafillë – ishte kryetari i Serbisë. Ramush Haradinajn deshi ta hedhë në gjyq dhe kundër tij përdori fjalë të rënda. (Sipas «traditës» Haradinaj ia ktheu me të njëjtën monedhë). Rama e quajti Isa Mustafën tinzar (të dy polemizuan sa i përket «Mini-Schengenit», që përfshin edhe daljen e Serbisë në Detin Adriatik). Mustafa iu kundërpërgjigj: «Unë nuk dëshiroj ta cilësoj ashtu siç e meriton, sepse është kryeministër i Shqipërisë». Secili mund ta marrë me mend se çfarë fjalësh ruan në arsenalin e tij Isa Mustafa për Edi Ramën.

