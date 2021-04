Silva Bino : Procesi po ecën shumë mirë dhe ka një kërkesë të madhe dhe sistemi përballon shumë mirë kërkesën që është shumë e rëndësishme. Kemi filluar që prej të dielës në të gjitha pikat shëndetësore. Në qendra më të mëdha që grumbullohen më shumë njerëz, si p.sh. çadrat te sheshi, në shkolla, në vendet e punës. Të gjitha këto e kanë ndihmuar sistemin shëndetësor të përballojë më shumë vaksinime në ditë. Kemi kryer rreth 19 mijë vaksinime në ditë nga 10 mijë që kishim planifikuar. Sa më shumë të kemi aq më shpejt mbarojmë. Ka një organizim shumë të mirë. Në bazë të prioriteteve po shkon gjithë plani i vaksinimit. Janë vaksinuar mësuesit me grupmoshat mbi 90 vjeç dhe pastaj kanë vazhduar mësuesit me ata mbi 80 vjeç. Aktualisht do të vaksinojmë ata 70 vjeç e lartë me policët dhe gazetarët dhe kështu me radhë.

