Por në takimin e tij me Vladimir Putin, thonë mediet britanike, shefi i Elizesë bëri oferta të cilat nuk kishin marrë më parë bekimin e partnerëve të Francës në NATO, përfshirë dhe Anglinë. Fakti që Macron nuk është konsultuar më parë me partnered, mund të zhvlerësojë çdo marrëveshje që ai pretendon të arrijë me Putin, thanë burime në qeverinë britanike. “Ai po vepron me kokën e tij, nuk e dimë se ç’po ndodh, por gjërat që ofron po shkojnë përtej pozicionit të NATO-s”, shtuan burimet në fjalë.

