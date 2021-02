Gjatë bllokimit të ri, i cili do të jetë në fuqi deri më 28 shkurt, të gjitha dyqanet me pakicë, floktoret, shkollat, por edhe kishat do të qëndrojnë te mbyllura, me përjashtim të supermarketeve, dyqaneve të tjera ushqimore, pikave te karburanteve, ato te kompanive telefonike dhe farmacive.

