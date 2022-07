Problemet me fluturimet janë shfaqur sivjet në shumë aeroporte të Evropës të cilat justifikohen me mungesa të stafit si pilotë, stjuardesa, punonjës check-in e të tjerë që ishin pushuar gjatë kohës së izolimit. Kjo ka bërë që shumë pasagjerë të përballen me anulime, vonesa të gjata apo probleme me bagazhet.

