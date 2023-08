Në këtë letër nuk do shpenzoj kohë dhe energji për të analizuar se sa ka të bëjë ndërhyrja juaj personale dhe preferencat tuaja, dhe sa është politika e Uashingtonit. Kjo, ne jemi të sigurt, kuptohet dhe dihet më mirë në vetë Departamentin e Shtetit. Kolegët dhe eprorët tuaj do të jenë në gjendje të kuptojnë se sa i suksesshëm mund të jetë qëllimi juaj i deklaruar publikisht për të ‘ndarë Serbinë nga Rusia’ dhe sa do u kushtojë vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor dhe për sa kohë. Dhe sa do të ndikojë në stabilitetin dhe sigurinë e rajonit në tërësi.

Nëse ajo që thanë publikisht tre zyrtarë serbë nuk është një problem, atëherë as avokatia juaj e përsëritur për të ashtuquajturin ‘Ballkan i Hapur’, për të cilin nuk ranë kurrë dakord tre nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor- dhe një nga dy promotorët kryesorë (dmth kryeministri Edi Rama) hoqi dorë së fundmi qartë dhe përfundimisht- ‘nuk është në diskutim’. Kjo është arsyeja pse është e habitshme. Në të vërtetë, për çfarë arsye ju insistoni në mënyrë të panevojshme dhe të kotë për muaj të tërë në atë formë të parregulluar dhe imponuar bashkëpunimi, për të cilën të gjithë miqtë dhe aleatët tanë (dhe tuaj) europianë kanë thënë qartë se nuk ishte në përputhje me axhendën evropiane të Ballkanit Perëndimor, as me vetë Procesin e Berlinit? Cili është interesi juaj për të? Pengimi i integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor, për të kënaqur orekset e politikës nacionaliste të Beogradit zyrtar? Ky është qëllimi?

