Largimi i Leo Messi-t nga Barcelona ka trishtuar shumë fansat e tij.

Pas përfundimit të fjalimit në konferencën për shtyp, futbollisti po pritej nga tifozët jashtë “Camp Nou”, të cilët nxituan të shkonin drejt makinës së tij për t’i dhënë lamtumirë. Ai po largohej me automjetin tip “Range Rover” së bashku me familjarët kur një numër i madh tifozësh nxituan të shkonin pranë tij duke brohoritur me të madhe emrin e Messit.

Lionel Mesi shpërtheu ne lot sapo doli ne konferencën për shtyp në “Camp Nou” për të zbuluar detajet nga “divorci” me Barcelonën, klubin me të cilin debutoi në vitin 2004.

“Barcelona është shtëpia jonë dhe kështu u premtova edhe fëmijëve të mi. Falenderoj të gjithë ata që na ndihmuan. Unë jam rritur me vlerat e kësaj shtëpie, duke e trajtuar veten me përulësi dhe respekt. Kështu veprova me të gjithë në këtë shtëpi dhe shpresoj që kjo të mbetet, përveç gjithçkaje që fitojmë. Do të më pëlqente të them lamtumirë në një mënyrë tjetër. Unë kurrë nuk e imagjinoja lamtumirën time, por nuk do ta kisha imagjinuar në atë mënyrë. Do të më pëlqente ta bëja në fushë, të kisha dëgjuar një ovacion të fundit. Po tërhiqem nga ky klub pa i parë në më shumë se një vit e gjysmë tifozët. Nëse do ta kisha imagjinuar, do të ishte me një stadium të mbushur.

Ndodhi kështu dhe, e përsëris, e vlerësoj dashurinë e gjithë këtyre viteve. Ne kishim kohë të mira dhe të këqija, por dashuria ndihej gjithmonë e njëjtë. Njohja dhe dashuria. Unë gjithmonë do ta dua këtë klub. Shpresoj se mund të kthehem për të qenë pjesë e këtij klubi në një tjetër moment. Shpresoj se mund të kontribuoj diçka në mënyrë që ky të vazhdojë të jetë klubi më i mirë në botë. Jam i sigurt që kam harruar shumë gjëra, por kjo është ajo që mund të them tani, nuk jam në gjendje të mendoj dhe fjalët dalin”.

Që nga viti 2004 sulmuesi argjentinas ka thyer çdo rekord në historinë e skuadrës katalanase, duke u shndërruar në një prej lojtarëve më të mirë të gjitha kohërave në botën e futbollit. Për konferencën e Mesit një numër i madh tifozësh shkuan në ambientet e “Camp Nou”, ndërkohë një interesim i jashtëzakonshëm ishte edhe në rrjetet sociale ku mijëra njerëz priten konferencën e tij te lamtumirës.