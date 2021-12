Përkundrazi, të gjitha dokumentet mbështetëse për të përzgjedhurit e DV-2022 do të në lidhje me aplikimin do të shqyrtohen në ditën intervistën dhe do të vlerësohen në ambasadën ose konsullatën ku bëhet aplikimi për vizë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy