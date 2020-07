“Dje me datë 01.07.2020 në Klinikën Infektive ka ndërruar jetë pacienti F.G. moshës 71 vjeq nga Prishtina me diagnozën Covid 19 dhe sëmundje tjera shoqëruese, si dhe sot me datën 02.07.2020 në orët e hershme të mëngjesit ka ndërruar jetë pacienti F.M. moshës 83 vjeq nga Mitrovica, I cili përpos infeksionit me Covid 19 kishte edhe sëmundje shoqëruese”, thuhet në raport.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy