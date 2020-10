Me qëllim ardhjen në ndihmë të emigrantëve që nuk kanë mundësi ose që nuk njohin kompjuterin, aplikimet do të kryhen tërësisht falas pranë zyrave të ambasadës dhe konsullatave në Selanik dhe Janinë,ndërsa po punohet për rinovimin e infrastrukturës me qëllim dhënien e shumë shërbimeve on line dhe nëpërmjet telefonit.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy