Zoti Lajcak nga Prishtina shkon në Beograd ku do të takohet me presidentin serb Aleksandër Vuçiç dhe me zyrtarë të tjerë, ndërsa shprehur bindje se së shpejti palët do të takohen sërish në Bruksel, për të vazhduar procesin e bisedimeve.

