Presidenca njofton se në orën 11:00 në kuadër të nismës “Artistët në Presidencë” do të zhvillohet një aktivitet kulturorë, ku Meta do të nderojë me Tituj edhe disa nga personalitetet e këtij Ansambli, si dhe do të mbajë një fjalë rasti.

Paralelisht me punën e Kuvendit, i cili ditën e sotme do të votojë raportin e Komisionit Hetimor për shkarkimin e Presidentit Meta, kreu i shtetit do të vijojë me axhendën e tij të planifikuar.

