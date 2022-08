Amber Kotrri është pronare e një butiku të vogël me vendndodhje në Darlington të Anglisë, i cili mban emrin “ House of Zana ”, çdo ngjashmëri me fjalën shqipe për “Zana” është e vërtetë pasi emri në fakt është përdorur qëllimisht nga fjala shqipe. Bashkëshorti i Amberit është shqiptar dhe emrin ajo e zgjodhi veçanërisht nga gjuha e bashkëshortit të saj. Por, ky emër u bë edhe shkak për një gjyq të gjatë me markën gjigante veshjesh, Zara.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy