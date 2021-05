“Do të ketë një darkë pune me përfaqësuesin e lartë të BE-së, Borrell me datë 18 maj dhe takimi i 11 majit nuk mbahet, siç është paralajmëruar, sepse mbahen vetëm takimet kur pajtohen të gjithë. E kemi lënë që takimi i tillë të mbahet në qershor. Disa ditë përpara do të njoftoheni të gjithë. Sa i përket temave të diskutimit, ato mund të vijnë në shprehje vetëm kur pajtohen të dy palët. Por, kemi disa gjëra të tjera para se të arrijmë në atë pikë, si diskutimi i brendshëm, me kryetarët e partive politike, edhe në Kuvendin e Kosovës ku jemi të gjithë bashkë, pozitë e opozitë”, tha Kurti para gazetarëve.

