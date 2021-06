“Nuk kam presion. Ka diskutime të vazhdueshme. Dialogu do të jetë parimor, do të jetë i drejtë, ku Kosova nuk është objekt në tryezë, por palë në bisedime. Me programin tonë dhe me ndërgjegjen dhe përgjegjësinë që kemi treguar do ta përfaqësojmë Kosovën”, tha Kurti.

Kurti konfirmoi se takimi i tij me Presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, i cili do të zhvillohet në kuadër të dialogut mes Kosovës e Serbisë do të mbahet kah mesi i qershorit. Ai tha se nuk ka kurrfarë presionesh lidhur me përmbajtjen e dialogut.

