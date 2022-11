“Unë ua përsërita se nuk jam as polic as komandat stacioni, as zyrtar dogane as shef kadastre, unë jam kryeministër dhe se kam ardhur për marrëveshje. Më 23 nëntor u arrit pikërisht ajo që mund të arrihej, dakordimi i së mërkurës nuk ishte i mundshëm pa zhvillime e të hënës. Të hënën u panë shumë gjëra mbi të gjitha braktisja e propozimit evropian pikërisht nga ndërmjetësi”, tha Kurti.

“Sikur të ishim në Qeveritë e kaluara ku shumica bëhej e varej nga Lista Serbe me siguri që do të bëhej mocion mosbesimi për ta rrëzuar Qeverinë, por ja që kjo nuk është e mundur tash. Reciprociteti me targa dhe letërnjoftime do të ishte motiv i mjaftueshëm për ata që të provojnë ta rrëzojnë Qeverinë. Ka ndodh ndryshimi i madh dhe të gjithë duhet të gëzohemi që Kosova ka një Qeveri që nuk varet nga votat e Listës Serbe”, ka thënë Kurti.

