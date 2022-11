Më 1 nëntor Qeveria e Kosovës nisi zbatimin e planit për riregjistrimin e makinave me targa serbe, në ato legale Republika e Kosovës. Faza e parë parasheh shqiptimin e qortimeve për shoferët me makina me targa të tilla. E dyta parasheh gjoba prej 150 eurosh. Në fazën e tretë do të përdoren targa provuese.

