“Le t’i hapim diskutimet në Bruksel në nivelin e lartë dhe të diskutojmë për të gjitha çështjet. Normalizimi i plotë është i domosdoshëm, por njohja reciproke në qendër. S’po them që vetëm njohja reciproke është marrëveshjde. Do të ketë edhe gjëra të tjera, por qendra e marrëveshjes është njohja reciproke. Për këtë më kanë votuar qytetarët. Kështu e thotë Kushtetuta. Kështu e do Republika dhe Demokracia. E dimë që Serbia do diçka tjetër, por unë jam këtu për t’u shërbyer qytetarëve të Kosovës”, ka thënë ai.

