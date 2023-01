“Ti je gjëja më e bukur që ekziston” është mesazhi ai i kishte dërguar një kuti me “pizzini” që u kap nga hetuesit. Nga bisedat që u zbuluan në korrespondencës e Filippo Guttadauro-s, kunatit dhe sekserit të shefit të mafias italiane dhe botës jashtë, u rishfaqën mendimet e një çifti klandestin. Maria firmoste me emrin “Mari” ose “Mariella”. “Do të kisha dashur të të njihja që e vogël dhe të rritesha me ty, me siguri që do të kisha ndërthurur gjithfarë gjërash me ty sepse si fëmijë kam qenë si djalosh”, i ka shkruar ajo.

