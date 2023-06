Fjalët për Dakon u përhapën menjëherë pasi u lirua Saimir Tahiri një nga dy njerëzit që së bashku me ish kryebashkiakun e Durrësit konsideroheshin si krahët më të afërt të Edi Ramës gjatë mandatit të parë të qeverisjes së rilindjes. Kur Tahiri fitoi lirinë ambasadorja amerikane Yri Kim reagoi publikisht duke e quajtur vendimin zhgënjyes. “Shumë zhgënjyese të shohësh se mënyrat e vjetra të mosndëshkimit dhe privilegjimit për disa vazhdojnë në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Këto mënyra të vjetra nuk janë të përshtatshme për një aleat të NATO-s dhe aspirant të BE dhe ato duhet të refuzohen me vendosmëri. SHBA e konsideron korrupsionin kërcënim thelbësor të sigurisë kombëtare. Ata që janë të përfshirë në bërjen ose pranimin e kërcënimeve dhe nxitjeve – për shembull, për të ndihmuar miq të fuqishëm – duhet të kuptojnë se veprimet e tyre do të kenë pasoja” tha ajo.

