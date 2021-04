“Nuk mund të lejojmë as ringjalljen e projekteve të dështuara për shkëmbim territorial dhe as të atyre për bosnjëzimin e Kosovës. Kosova nuk e ka shpallur pavarësinë vitin e kaluar, por para 13 vjetëve, dhe katër vitet e para pas shpalljes së pavarësisë, ka qenë pavarësi e mbikëqyrur ndërkombëtarisht. Duhet të shkojmë drejt integrimeve evropiane dhe euro-atlantike. Kosova nuk ka dilema. BE-ja dhe NATO-ja janë edhe vlera edhe destinimi ynë. Por, në të njëjtën kohë, raportet në Ballkan mund t’i rregullojmë vetëm me dialog parimor dhe të përgatitur mirë, ku Kosova është palë e jo thjeshtë temë dhe gjithashtu, me barazinë qysh në pikënisje”, tha kryeministri Kurti.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy