Kryeministri britanik Johnson shprehu mbështetjen për qëndrimin amerikan dhe thirrjen e administratës së Presidentit Biden për transparencë. Ai tha se do të shkonte në tej dhe do të mbështeste një traktat global mbi pandeminë që do të krijonte një marrëveshje të përgjithshme mbi mënyrën se si do të ndaheshin të dhënat sigurimin e transparencës.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy