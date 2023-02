Lutfi Dervishi

Në një vend të quajtur Absurdistan, ku jeta virtuale e banorëve është detyrë mbi të gjitha detyrat, qeveria befas e pa veten në një krizë komunikimi.

Anketat tregonin një rritje galopante të pakënaqësisë, por gjendja e vërtetë e Absurdistanit pasqyrohet nga procesverbali i mbledhjes së qeverisë:

Kryeministri: Jemi mbledhur sot me urgjencë sepse situata nuk është ajo që ne duam dhe kurrsesi ajo që kanë pritur njerëzit. Pavarërësisht se ne na votojnë rregullisht, absurdistanasit, kanë nisur të mërziten. Dhe po mërziten me të drejtë.

Duhet të jemi të qartë se pa ndryshime radikale, pa një vizion të qartë dhe pa rezultate konkrete mund të përballemi shumë shpejt me greva, protesta dhe ndoshta edhe me aksione të dhunshme. Por të jemi të qartë. Asnjë absurdistanas nuk ka faj. ASNJE. Jemi ne që me veprimet dhe mos veprimet tona po afrojmë ditën që të dorëzojmë pa shumë ceremoni çelësat e pushtetit.

Njerëzit na kanë mirëkuptuar. Janë rritur çmimet dhe kanë heshtur; është rritur inflacioni dhe na kanë duartrokitur, është rritur emigrimi dhe sërish na kanë votuar, është rritur varfëria dhe na janë shtuar votat, por është e pafalshme që ne të mos jemi aktivë, që ne të mos punojmë dhe të biem në vetëkënaqësi. Të dhënat zyrtare që kemi dhe këto nuk janë për publik, këtu i themi dhe këtu i lemë, e pra të dhënat zyrtare tregojnë se ka një rënie të frikshme të perfomancës gjatë javëve të fundit. Shifrat janë kokëfortë.

Krahasuar me fundin e vitit 2022, ka 13.8% like më pak në facebook. 7.1% më pak shikueshmëri në Instagram dhe rezultate për turp, që nuk mi zë as goja t’i them, kemi në tëitter. Jemi afër zeros në tik-tok. Skandal. Shpresoj që ky informacion të mos bjerë në dorë të organeve të drejtësisë sepse me këto të dhëna edhe sikur prokurori të jetë vëllai im, patjetër do të hapë proces civil, madje mund të hapë proces penal dhe civil në të njëjtën kohë. Komentet jo vetëm janë në rënie, por ka rritje të komenteve negative. Shpërndarja e postimeve ka një rritje të lehtë, por që nuk përkthehet në rritjen e likeve dhe komenteve. Pra ka formalitet. Përpjekje për të më hedhur hi syve. Ku shkojmë kështu? Si mund t’i dalim njerëzve përballë? Po bëhemi si ato ekipet e futbollit që vetëm humbin dhe nuk bien nga kategoria.

Si mund t’i lemë njerëzit pa foto, pa video, pa lajme optimiste?! E imagjinoni dot që njerëzit kanë halle? Si mund të tolerojmë situatën që një hallexhi të hapë telefonin dhe të mos ketë një foto, apo një projekt 3D?! Kjo është e pafalshme. Ndaj sot nuk dua premtime boshe, por ide konkrete se si do t’i qëndroni kësaj pune në kokë. Është dita që secili prej jush të më thotë: do të vijoj angazhimin ndaj qyetarëve dhe votuesve apo do të shoh punën e tij? Këtu ne jemi për të kënaqur dhe zbavitur jo vetëm votuesit tanë, por edhe ata që na kanë votuar kundër. Nuk dua të dëgjoj autokritika se më kanë ardhur deri në grykë. Dua ide konkrete.

Ministri i Mbrojtjes: Unë them të vishem me uniformë ushtarake, të krijoj një hashtag #harrojenifrikën dhe të bëj një video në terren. Si duket?

Kryeministri: Ide e mirë, por jo e jashtzakonshme. Më mire vish uniformë të shërbimit zjarrëfikës ose atyre të ndihmës së parë meqë ka tërmete rreth e rrotull…. Tjetër?

Ministri i Bujqësisë. Mendoj të bëj një video për tik-tok. Kamera të fokusojë një shportë me prodhime të stinës. Nga shporta kamera kalon në një plan të gjerë tek unë duke biseduar me një fermer i cili do të thotë: “nuk kemi nevojë për fonde nga BE”. Mendoj të përdor hashtagun #Biosikurrëmëparë.

Kryeministri: Po nga shëndetësia? Shëndetësia është çështje të gjithëve apo jo.

Ministri i Shëndetësisë: Në kohën që po flasim kemi hedhur një video me radhë të gjata para palestrave. Radhët kthehen në grumbullime masive dhe dallohen parrullat: Mbyllni spitalet kthejini në palestra.

Kryeministri. Mrekulli. Po për problemin e trafikut çfarë kemi menduar?

Ministri i Transporteve: Problemi më i madh që kemi shef është trafiku. Njerëzit nervozohen në trafik. Kemi 10 vjet që po bëjmë postime punojmë ditë dhe natë, por nuk po marrin shumë lajke. Ndoshta ngaqë asnjë rrugë ende nuk ka mbaruar. Mendoj që të bëhemi pozitivist. Një video për Instagram ku unë ngas vetë makinën dhe ngec në trafik. Në sfond një muzikë alegro dhe unë që nxjerr nga çanta një libër dhe nis lexoj librin. Akrepi i orës ecën më shpejt se akrepi i minutave. Duke shfletuar librin i kënaqur dëgjoj borinë e makinës mbrapa që më jep shenjë që rruga është hapur.

Kryeministri: Ide shumë e mirë, por kjo duhet testuar. Kopertina e librit të jetë ngjyrë mavri me një vijë të hollë të verdhë dhe një vijë të zezë pak më të trashë. Se e verdha shkon shumë mirë me të zezën. Tjetër. Ndonjë ide nga turizmi se jemi edhe në prag të sezonit..

Ministri i Turizimit: Po shef. E kemi menduar gjatë. Do të jetë një video që do të bëhet virale. Do të marrim një helikopter me qera. Dhe një çift i ri që duken si të huaj do të hidhen me parashutë dhe do të bien në një vend të mrekullueshëm. Fushë bari dhe në një anë det dhe në anën tjetër mal. Të tronditur ata do të mendojnë se kanë ndërruar jetë dhe janë në parajsë. Por i zoti i një hani do të shfaqet me njërën dorë në zemër dhe do t’i uroj pushime të këndshme në Absurdistan. Mendojmë që hashtag të jetë #parajsaështënëAbsdurdistan.

Kryeministri: Kjo është gjeniale. Kjo po. Ja kësaj i them punë. Po nga drejtësia çfarë kemi. Sondazhet tregojnë një rënie të besimit të absurdistanasve ndaj Drejtësisë. Këtu nuk bëjmë dot shaka. Njeriu për një dinjitet rron. Mund të jetosh pa bukë, por jo pa drejtësi.

Ministri i Drejtësisë. Shef! Kemi menduar gjerë dhe gjatë. Me thënë të drejtën na kanë befasuar sondazhet. Dhe kemi menduar t’iu përgjigjemi me një seri postimesh. Këshilltarët e mi kanë menduar që unë të dal i veshur me një rrobë gjykatësi dhe në dorë të mbaj një çekiç nga ato që mbajnë gjykatësit. Te pjesa çekiçit do të dallohet parrulla “fundpadrejtësisë”. Hashtagu #drejtësi? Kunderhashtagu #kapërtëgjithë.

Kryeministri: Çka. Po nga arsimi?

Ministri i Arsimit: Jemi në fazën përfundimtare të një projekti që do të finalizohet me një video në tik-tok, 2 postime në instagram dhe 3 poste në facebook. Në qendër do të jenë një grup studentësh, një grup nxënësish dhe një grup pedagogësh. Në sfond do të dëgjohet një valle ritmike popullore. Një plan ku librat bëhen kapicë dhe një zjarr ku digjen bankat e shkollës. Plani kthehet te vallja dhe në fund dalin fjalët: “Luajmë duke mësuar”. Hashtagu #mesimieshteloje dhe #Lojaeshtemesim

Kryeministri: Ide jo e keqe, por në atë zjarr duhet të hidhen edhe diplomat e pedagogëve. Kanë mbetur prapa. E fundit, por jo nga rëndësia. Çfarë ka menduar Ministri i Punës? Si do t’ia bëjmë me papunësinë mes të rinjëve që thuhet se ka mbërritur 28%? Katastrofë e vërtetë.

Ministri i Punës. Kemi menduar diçka moderne shef dhe shumë konkrete. Të frymëzuar nga inteligjenca artificiale do të përgatisim një seri videosh. Në qendër do të jetë makina inteligjente, kur të rinj, punëtorë, mësues, intelektualë, fermerë, kamarjerë vetëm shprehin dëshirën dhe puna bëhet nga ChatGPT. Pra puna kryhet nga makina inteligjente dhe një grup robotësh… është një imitim modern i përrallës se vjetër me Ali Babën dhe 40…: “Sezam hapu” dhe hapet shpella e mbushur me ar..

Kryeministri: Bravo! Ide gjeniale. Kjo është e gjitha. Vetëm shtoni hashtagun #Mjaftkapunuarnjeriu. #Kohatepunojnerobotet. Bravo. Kaq ishte e gjitha.