Këshilli i kryediplomatëve europianë duke mbështetur Greqinë dhe Qipron në krizën me Turqinë ka hartuar një katalog me sanksione të përcaktuara hollësisht ndaj Ankarasë, të cilat do të miratohen në samitin e lartë të BE-së në 24-25 shtator. Por njëkohësisht ka ripërsëritur nevojën e dialogut. “Ne jemi të qartë dhe të vendosur në mbrojtjen e interesave të BE dhe solidaritetit me Greqinë dhe Qipron. Turqia duhet të abstenojë nga veprimet e njëanshme. Ky është një element themelor për të lejuar përparimin e dialogut”- thotë Borrell.

