Për të përballuar situatën, Bashkimi Europian ka vendosur uljen me 15% të konsumit të gazit. Për të kursyer energji, vende si Franca do të gjobisin të gjitha bizneset që ngrohen me kondicioner, me deri 750 euro, nëse mbajnë dyert hapur.

