Cikloni i bombës është një term që i jepet një stuhie shpërthyese që intensifikohet me shpejtësi, me presionin qendror të ajrit që bie me të paktën 24 milibar në 24 orë. “Kjo nuk është si një ditë e zakonshme me borë, kur keni qenë fëmijë, kjo është diçka serioze,” tha Presidenti Joe Biden në një konferencë në Shtëpinë e Bardhë të enjten.

