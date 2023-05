1. Sulmet ndaj ekipeve të reporterëve ishin pjesë e një plani të mirëfilltë ushtarak. Kriminelët serbë nuk duan raportime e dokumentime nga vendi i ngjarjes – siç nuk kanë dashur as në vitet ‘90. Në tryezat me opinionistë, me analistë dhe me spin-doktorë ata e fitojnë debatin, sepse janë të gatshëm të paguajnë më shumë. Por fakteve të fotografuara e të xhiruara nga vendngjarja, nuk kanë ç’u bëjnë. Prandaj sulmojnë ekipet dhe automjetet e reporterëve.

