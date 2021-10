Kjo ka ndodhur gjatë kohës kur me privatizim është shkatërruar edhe ajo pak ekonomi që ka ekzistuar. Prandaj, Kosova sot nuk ka as industri e as bujqësi. Kjo është bërë me qëllim që vendi të varet nga Serbia. Nga viti 1999 shqiptarët e kanë plaçkitur vetveten, i kanë vrarë opozitarët dhe tërë kohën e kanë kaluar duke e akuzuar njëri tjetrin për spiun të Beogradit. Kosova e ka zhdukur meritokracinë duke krijuar nepotizëm, korrupcion, krim të organizuar dhe negativitete tjera që hiqen me zor edhe nëse ekziston vullneti. Kush do të investonte në një vend të këtillë? Mungesa e kushteve e zhdukë arsyen për investim.

Nga viti 1999 në Kosovë është punuar që ky vend të mos ketë interesa shtetërore e as kombëtare. Prandaj, Kosova nuk ka krijuar as politikë për këto dy gjëra. Gjatë tërë kësaj kohe, Kosova ka jetuar dhe vazhdon të jetojë me frikë, mos helbete po flet keq dikush për Perëndimin. Helbete mos po i prishim punët me Perëndimin. Por, punët nuk prishen e as nuk ndreqen me askend nëse nuk ke qëndrim e as politikë. Në Kosovë qe krijuar një bindje se bota do te mbante Serbinë tërë jetën nën presion siç e mbajti gjatë vitit 1999.

